donderdag 15 februari 2024 om 08:48

Hugo Page verlengt bij Intermarché-Wanty: “De capaciteiten om ons te verrassen”

Hugo Page zal nog een jaar langer uitkomen voor Intermarché-Wanty. De 22-jarige Fransman heeft zijn doorlopende contract bij de Belgische ploeg opengebroken en verlengd tot eind 2026.

Page komt sinds 2022 uit voor Intermarché-Wanty en is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen in Belgische loondienst. De Fransman wist zich in zijn eerste profjaar al meteen te onderscheiden. Zo werd hij derde in Binche-Chimay-Binche en snelde hij ook naar meerdere top 5-noteringen. In 2023 stond hij voor het eerst op het podium in een WordTour-koers: Page werd dat jaar tweede in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

En dat was nog niet alles, aangezien Page vorig jaar ook zijn eerste overwinning bij de profs wist te boeken. In de slotetappe van de Tour du Limousin rekende hij – in een sprint – af met de nieuwe Soudal Quick-Step-sensatie Paul Magnier en Luca Mozzato. Page trok de goede lijn vervolgens door en eindigde in zijn eerste grote ronde – de Vuelta a España – maar liefst vier keer bij de eerste tien.

Tourdebuut

Intermarché-Wanty is zeer tevreden over het functioneren van Page, wat nu dus heeft geresulteerd in een verlenging van zijn contract. “Intermarché-Wanty is de ideale omgeving om me als renner te ontwikkelen, in het bijzonder in het domein van de klassiekers”, is Page van mening. “Het team heeft een langetermijnvisie voor ieder van ons. Dit seizoen krijg ik de kans om me te richten op de voorjaarsklassiekers en mijn debuut in de Tour de France.”

Jean-François Bourlart, de CEO van de ploeg, is zeer enthousiast als het gaat over de jonge Fransman. “Twee jaar geleden hebben we hem de kans gegeven om bij Intermarché-Wanty als prof te debuteren in de WorldTour. Daar hebben we geen spijt van, integendeel. Sindsdien is hij is samen met het team gegroeid, zowel in de schaduw van zijn ploeggenoten als door zijn eigen kans te grijpen. We zijn ervan overtuigd dat hij de capaciteiten heeft om ons de komende jaren te verrassen.”