Hugo Hofstetter snelt naar felbetwiste zege in Le Samyn, David Dekker derde dinsdag 3 maart 2020 om 17:11

Hugo Hofstetter heeft de 52e editie van Le Samyn op zijn naam geschreven. De Fransman van Israel Start-Up Nation bleek na een enerverende wedstrijd de snelste renner in finishplaats Dour. Hofstetter versloeg na iets meer dan tweehonderd kilometer Aimé De Gendt en David Dekker.

Na een geslaagd Vlaams openingsweekend was het vandaag tijd voor de traditionele Waalse seizoensopener: de GP Le Samyn. De semi-klassieker in en rond Dour werd vorig jaar gewonnen door Florian Sénéchal en de Franse kasseienvreter van Deceuninck-Quick-Step hoopte vanmiddag voor de tweede opeenvolgende keer te zegevieren. Sénéchal moest echter wel rekening houden met enkele concurrenten.

Deceuninck-Quick-Step neemt het initiatief

Zo stonden ook Omloop Het Nieuwsblad-winnaar Jasper Stuyven, tweevoudig kampioen Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen en Tim Merlier aan het vertrek van Le Samyn. Maar eerst ging de aandacht uit naar zes vroege vluchters, die op ruim tachtig kilometer van de finish werden opgepeuzeld door een eerste groep van zo’n dertig renners. We zagen vooral de mannen van Deceuninck-Quick-Step op kop beuken.

De Belgische sterrenformatie had snode plannen met onder meer titelverdediger Sénéchal, Davide Ballerini en Tim Declercq, maar andere favorieten als Stuyven, Merlier, Terpstra en Boasson Hagen hadden zich niet laten verrassen. Het zorgde echter wel voor flink wat nervositeit bij de renners, wat resulteerde in een valpartij van Bert van Lerberghe en Lawrence Naesen: de twee Belgen moesten gedesillusioneerd opgeven.

Tweevoudig winnaar Tepstra rijdt lek, maar keert terug

Het tempo bleef onverminderd hoog in de eerste groep, maar toch wisten geloste renners weer terug te keren en kregen we met nog zeventig kilometer te gaan een algemene hergroepering. Deceuninck-Quick-Step bleef zich echter met de wedstrijd bemoeien, waardoor de coureurs in een sneltreinvaart naar de volgende kasseistrook reden. Dit bleek het punt voor Terpstra om… voor de eerste en laatste keer lek te rijden.

De kopman van Total Direct Energie moest lang wachten op een nieuw wiel, waardoor hij aan een ware inhaaljacht moest beginnen. De eerste groep (van zo’n vijftig renners) had geen medelijden met Terpstra en hield het tempo strak in aanloop naar de laatste vijftig kilometer. Niet veel later begonnen de grote ploegen dan toch naar elkaar te kijken, waardoor het tempo stokte en Terpstra vanuit de achtergrond kon terugkeren.

Vele plottwisten

Luca Mozzato, Erik Nordsaeter Resell en Frederik Backaert profiteerden van een moment van wildstilte, maar deze drie renners werden nog voor de kasseien van de Côte de la Roquette ingerekend door Sénéchal, die vol doortrok op de slecht liggende keien. De Franse hardrijder rolde de rode loper uit voor zijn ploeggenoot Ballerini, die versnelde net na de kasseien van de Côte de la Roquette maar weer werd bijgehaald door een eerste groep met favorieten.

Circus-Wanty Gobert had maar liefst vier renners in de vuurlinie met Aimé De Gendt, Timothy Dupont, Andrea Pasqualon en Loïc Vliegen, terwijl Alpecin-Fenix kon rekenen op Merlier, Roy Jans en Gianni Vermeersch. Tim Declercq, Ballerini en Sénéchal waren de pionnen van Deceuninck-Quick-Step, terwijl ook renners als Stuyven, Alex Kirsch, Giacomo Nizzolo, Clément Venturini en Nederlands belotenkampioen David Dekker mee waren.

Elitegroepje maakt zich los

Het bleef maar aanvallen regenen aan kop van de wedstrijd, maar geen enkele renner wist een definitief gaatje te slaan. Deceuninck-Quick-Step probeerde een beslissing te forceren door Ballerini, Declercq en zelfs sprinter Álvaro José Hodeg vooruit te sturen, maar de concurrerende ploegen wilden zich niet laten verrassen. Met nog vijftien kilometer te gaan zagen we plots een duo-aanval van Trek-Segafredo.

Maar ook Stuyven en Kirsch werden al snel weer opgeslokt door een eerste groep tegenaanvallers, met onder meer Venturini, Declercq, Sénéchal, Bryan Coquard, Nizzolo, Hugo Hofstetter, Vermeersch, De Gendt, Taminiaux en een ijzersterke Dekker. Op de Côte des Nonettes werd het tempo onderhouden door Declercq, die zich leek op te offeren voor zijn ploegmaat Sénéchal, de winnaar van vorig jaar.

Declercq bleef in de laatste kilometers op kop buffelen van het elitegroepje, maar het was vervolgens aan Sénéchal om weg te snellen op de kasseien van de Rue de Belle Vue. De Fransman wist een hoog tempo te ontwikkelen en flink wat renners uit zijn wiel te kletsen, maar Kirsch, De Gendt en een verbazingwekkende Nizzolo weigerden te plooien. Maar net voor het ingaan van de laatste kilometer wisten enkele geloste renners weer aan te pikken.

Hofstetter boekt emotionele zege

We kregen na iets meer dan tweehonderd kilometer dan toch een sprint, maar wel van een elitegroepje van ongeveer tien renners. De meeste ogen waren gericht op Nizzolo, maar de Italiaan bleek te weinig jus meer in de benen te hebben. Heel even leek Dekker op weg naar een toch wel sensationele zege, maar de coureur van SEG Racing Academy werd uiteindelijk nog voorbijgesneld door De Gendt en Hofstetter. Die laatste liet zijn tranen vervolgens de vrije loop.