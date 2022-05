Hugo Hofstetter na eerste seizoenszege: “Ik wist dat ik het kon”

Hugo Hofstetter haalde in Tro-Bro-Léon zijn eerste overwinning voor Arkéa Samsic. Na een hele rits podiumplaatsen trok de geblokte Franse sprinter, die deze winter overkwam van Israel Start-Up Nation, in de deels onverharde wedstrijd rond Lannilis eindelijk aan het langste eind.

“Ik wist dat ik het kon. Sinds het begin van het seizoen heb ik altijd hard gewerkt. Ik raakte nooit in paniek”, vertelde Hofstetter op de website van zijn ploeg. De 28-jarige renner stond al op het podium in onder meer de Bredene Koksijde Classic, waar hij alleen Pascal Ackermann voor zich moest dulden, en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar heeft nu ook zijn eerste overwinning van het jaar binnen.

Arkéa Samsic was met een sterke ploeg naar de koers door de thuisregio Bretagne gekomen en dat betaalde zich uit. Het team had in de finale een overtal met Hofstetter, titelverdediger Connor Swift en aanvankelijk ook thuisrijder Laurent Pichon, die uiteindelijk door pech wegviel. “We hebben het heft in handen genomen. Toen we in de finale met drie man voorop reden, wist ik dat de overwinning ons niet kon ontgaan”, aldus Hofstetter.

De Franse sprinter was gedreven om een goed resultaat te halen. “Deze koers is echt belangrijk voor de ploeg en ik slaagde erin om mezelf te pushen, ook al had ik kramp. Daags voor de koers hadden we de sleutelmomenten verkend. Yvon Caër, onze sportdirecteur, woont in Lannilis en hij was nog meer gemotiveerd dan wij. We reden een geweldige wedstrijd, ik kan echter niet anders dan teleurgesteld zijn voor Laurent, die op het slechtst mogelijke moment lek reed.”