Carthy blikt vooruit op Giro-etappe: “Een gevecht tussen de klassementsrenners”

We hebben deze Giro d’Italia nog maar weinig gezien van Hugh Carthy, maar de Britse klassementsrenner van EF Education-EasyPost is de eerste week wel zonder kleerscheuren doorgekomen en staat er nog altijd goed voor in het klassement. Vandaag is het ook voor Carthy erop of eronder, aangezien de negende etappe finisht op de zware klim van Blockhaus.

De 27-jarige Carthy keek voor de start van de rit met Cycling Pro Net vooruit op een loodzware dag met veel hoogtemeters. “Er zullen vandaag zeker aanvallen komen. Het is een van de zwaarste beklimmingen (doelt op de Blockhaus, red.) in deze Giro en ook een van de zwaarste ritten van de ronde. Het zal een gevecht worden tussen de klassementsrenners, dat is de logische conclusie.”

Aanvallen

De Britse klimmer hoopt zelf ook iets te ondernemen op de slotklim van goed veertien kilometer aan 8,5%. “Ik hoop erbij te zijn en dan in het offensief te trekken.” In het algemeen klassement vinden we Carthy momenteel terug op een achttiende plaats, op 2m20s van rozetruidrager Juan Pedro López. Het verschil met Simon Yates, een directe concurrent voor het roze, is na acht etappes nog maar 38 seconden.

Carthy kende tot nu toe een pechvrije Giro. “So far, so good. Sommige etappes waren behoorlijk eenvoudig. De Giro is nog niet echt begonnen, al waren de laatste twee ritten wel erg pittig. De zevende etappe (naar Potenza. red.) was heel erg lastig, maar verliep alles goed. Zaterdag was opnieuw een stressvolle dag, maar we kwamen er opnieuw goed door”, klinkt het.