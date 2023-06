Hoofdsponsor ZLM Tour bindt zich twee jaar langer aan wielerkoers

Goed nieuws voor de ZLM Tour. Naam- en hoofdsponsor ZLM Verzekeringen heeft zijn contract met de Nederlandse wielerkoers met twee jaar verlengd. Dat maakte de verzekeringsmaatschappij en organisator Libéma Profcyling bekend. Het Zeeuwse bedrijf is al sinds 2011 aan de meerdaagse verbonden.

Organisator van de ZLM Tour Joost van Wijngaarden toont zich blij met de voortzetting van de samenwerking. “ZLM draagt niet alleen financieel maar ook inhoudelijk bij aan de koers. Met hun voortdurende steun kunnen we de komende jaren belangrijke stappen zetten om het evenement nóg aantrekkelijker te maken. We zijn verheugd dat we kunnen blijven samenwerken met een partner die betrokken is bij de groei van de ZLM Tour”, aldus Van Wijngaarden.

Ook Oscar Monshouwer, manager verzekeringszaken bij het bedrijf, is enthousiast. “Het is prachtig om dit sportevenement met internationale allure mogelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan de wielersport. De ZLM Tour is de enige meerdaagse etappekoers voor mannelijke profs die Nederland rijk is. We zijn er trots op dat we zo als hoofdsponsor kunnen blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de wielersport”, verklaart hij.

Het nieuws werd bekendgemaakt op de slotdag van de ZLM Tour. De etappekoers eindigt met een vlakke rit met start en finish in het Brabanste Oosterhout. De Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) staat aan de leiding.