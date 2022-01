Hoofdrol Primoz Roglic in hilarisch filmpje: “Groot geheim: ik was ooit schansspringer”

Jumbo-Visma heeft in een hilarisch filmpje op social media de collega’s van de schaatsploeg succes gewenst voor de aankomende Olympische Winterspelen. De hoofdrol is voor Primož Roglič. “Het is een groot geheim, maar ik was ooit een schansspringer”, vertelt hij aan onder meer Steven Kruijswijk en Robert Gesink.

Later in het filmpje geeft Roglič, als ervaringsdeskundige van wintersporten, tips aan de schaatsers van Jumbo-Visma. Er zitten de nodige verwijzingen in naar eerdere gebeurtenissen van de wielerploeg. Zo komen de valpartijen van Roglič zelf aan bod, net als de valpartij van de ploeg in de Vuelta a España omdat er water op de weg lag. Ook de zware valpartij door het ‘Allez Opi Omi’-bord passeert de revue.

“En als het niet lukt in Peking, kan je altijd nog een andere sport proberen. Net als ik”, sluit Roglič af met een knipoog. De Sloveen was jarenlang een getalenteerd schansspringer. Hij won onder meer een wereldtitel bij de junioren. Na een zware valpartij in 2011 moest hij stoppen. Tijdens zijn revalidatie kwam hij in aanraking met de fiets, en de rest is geschiedenis.

We wish @JumboVismaIce good luck at the Olympics!💪🏼

Here are 5 tips from our side😜#olympics #Beijing2022 pic.twitter.com/lCj1cimEJF — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 28, 2022