Honsinger verrast in Namen: “Dit is heel belangrijk voor mij”

Clara Honsinger wist zondag verrassend de Nederlandse hegemonie in het veldrijden te doorbreken. De 23-jarige kampioene van de Verenigde Staten werd in de zware Citadelcross van Namen knap tweede, op een halve minuut van winnares Lucinda Brand. “Om mijn eerste tweede plaats in een Wereldbeker te halen is echt heel belangrijk voor mij”, zegt ze.

“Er zat wat druk op”, vertelt Honsinger, die vorige week in de klimcross van Gavere al vierde werd. “Ik had een goed resultaat behaald vorige week, en veel mensen zagen gelijkenissen tussen die wedstrijd en deze cross. Ik kreeg veel berichten dat ik het goed kon gaan doen hier, en gelukkig heb ik hier een goede race neergezet.”

Honsinger begon moeizaam in Namen, maar ze werkte zich knap naar voren. Ze passeerde ook wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en de uiteindelijke nummer drie Denise Betsema. “Ik had veel kracht bergop”, kijkt ze terug. “Ik probeer de techniek en de snelheid in afdalingen nog wat onder controle te krijgen, maar de omstandigheden van deze cross lijken heel erg goed te passen bij mijn stijl van koersen.”

Vorig seizoen werd landgenote Katie Compton in Nommay nog derde in een Wereldbeker-manche. Honsinger wil zich niet opwerpen als haar opvolgster. “Zij stond vorig seizoen nog op het podium, maar dit is een raar seizoen. Mijn voorgangers hebben mij heel erg geholpen en ze doen ook nog mee. Ik doe mijn best om hier met hun mee te doen”, vertelt ze.