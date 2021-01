Honsinger na vierde plek op WK veldrijden: “Dit is enorm bevredigend”

Met wereldkampioene Lucinda Brand, Annemarie Worst en Denise Betsema kregen we zaterdag een volledig Nederlands podium in Oostende, maar met Clara Honsinger eindigde er een Amerikaanse als vierde op het WK veldrijden voor elitevrouwen.

Honsinger kende, zoals wel vaker dit seizoen, een trage start, maar slaagde er uiteindelijk nog in om als vierde over de streep te komen. “Het was echt een enorme uitdaging in het zand”, zo vertelde de 23-jarige renster na afloop aan Velonews. “Het was erg koud, maar ik kan gelukkig goed omgaan met koude weersomstandigheden.”

Honsinger wist het verschil uiteindelijk nog binnen de minuut te houden. “Ik reed een gelijkmatige cross en slaagde erin om meerdere rensters in te halen. Het is erg bevredigend om het seizoen zo af te sluiten, met een vierde plek op het WK. Ik snak nu wel naar wat rust, maar ik ben ook al zeer gemotiveerd voor volgend seizoen.”

De Amerikaans kampioene wist deze winter definitief door te breken bij de profs. Zo werd ze voor het WK al tweede in de wereldbekermanches van Namen en Dendermonde. Ook reed ze top-5 in Gavere, Herentals, Bredene en Mol.