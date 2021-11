Honsinger koningin van de Koppenberg: “Klim past goed bij mijn power”

Clara Honsinger kroonde zich maandag tot de koningin van de Koppenbergcross. Na afloop kon de Amerikaanse kampioene haar geluk niet op, maar het was ook bijkomen na een zware cross. “Ik vroeg mij op een gegeven moment af hoeveel rondes we nog moesten”, lacht ze.

Het werden uiteindelijk vier rondes op en rond de modderige Koppenberg in Oudenaarde en het draaide uit op een tweestrijd met Denise Betsema. “Ik denk dat ik op bepaalde stroken sneller kon afdalen. Zo kon ik langer van mijn remmen blijven, en de klim paste echt goed bij mijn power”, reageert Honsinger.

De 24-jarige Amerikaanse werd eerder dit seizoen ook al derde in de Wereldbeker van Fayetteville. Dit weekend, in Overijse en Oudenaarde, maakt Honsinger voor het eerst haar opwachting in een Belgische cross. “Het WK is een groot doel op mijn kalender. Maar ik ben ook blij om hier nu te zijn in Europa en om hier mooie crossen te rijden”, zegt ze. “Het was mijn eerste keer op de Koppenberg, maar wat is die lang en steil!”

Denise Betsema: “Clara klom sneller de Koppenberg omhoog”

“Dit was echt zo zwaar”, begint nummer twee Denise Betsema haar flashinterview. “Dit is niet te vergelijken met een andere cross. Echt ontzettend zwaar… De overwinning was lang in zicht en ik had graag willen winnen om de zege op te dragen aan Jolien Verschueren, een oud-ploeggenote van mij. Maar Clara was helaas echt sterker.”

Het verschil aan de finish was uiteindelijk elf seconden. “Clara klom iets sneller de Koppenberg omhoog. Ik hoopte in de wei dichterbij te komen en dan erop en erover te gaan, maar het was zo zwaar. Je zit dan af te zien, en aansluiten lukt dan niet. Dat is heel jammer. Wel ben ik blij dat ik een sterke race gereden heb. De vorm is goed en dat neem ik mee naar de volgende”, zegt ze.

En die volgende, dat is het EK veldrijden van komend weekend op de VAM-berg. “Dit is goed voor het moraal. Dit was het zwaarste weekend tot dusver. Als de vorm dan goed is, geeft dat vertrouwen”, aldus Betsema.