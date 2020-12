Honsinger bevestigt in Dendermonde: “Nog nooit zo’n zware modderwedstrijd gereden”

Clara Honsinger bewees in de loodzware wereldbeker van Dendermonde dat haar tweede plaats in Namen geen toevalstreffer was. In de moddercross herhaalde de 23-jarige Amerikaanse haar beste prestatie in de wereldbeker. “Ik vind het mooi dat ik aan het einde van de wedstrijd steeds dichter bij Brand kwam.”

Honsinger wist gedurende de wedstrijd heel wat posities op te schuiven. In de laatste ronde liet ze zelfs wereldkampioene Alvarado ter plaatse. Uiteindelijk moest ze vijftien seconden toegeven op de winnende Lucinda Brand. “Dit was echt een uitdaging”, zegt Honsinger in gesprek met DirectVelo. “De weersomstandigheden maakten deze wedstrijd speciaal. Ik heb nog nooit zo’n zware modderwedstrijd gereden.”

“Ik vind het mooi dat ik aan het einde van de wedstrijd steeds dichter bij Brand kwam”, vervolgt Honsinger. “Als ik de komende jaren mijn techniek kan verbeteren, denk ik dat ik in staat ben om nog betere resultaten te behalen.”

De Amerikaanse woont sinds november op het sportcentrum in het Nederlandse Watersley om een Europese crosscampagne te kunnen rijden. “Ik ben nu voor het eerst drie maanden achtereen in Europa. Ik hoef niet veel te reizen en heb geen jetlag, dat maakt het makkelijker.” En Honsinger ziet meer voordelen aan het crossen in Europa: “De wedstrijden zitten veel dichter bij elkaar en de concurrentie is hier veel groter.”

Honsinger blijft nog tot en met het WK veldrijden in Europa. Bang voor het zand van Oostende is ze niet. “Ik heb in het zand getraind. Ik kijk erg uit naar het WK!”