Honoré klopt eindwinnaar Vingegaard in slotrit Coppi e Bartali

Mikkel Frølich Honoré heeft de laatste etappe in de Internationale Wielerweek van Coppi e Bartali gewonnen. De Deen van Deceuninck-Quick-Step bleef in de straten van Forli zijn landgenoot Jonas Vingegaard voor, die met twee ritzeges en eindwinst afscheid neemt van de Italiaanse ronde.

In de slotrit kozen zeven renners al vroeg in de etappe het hazenpad. Met Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick-Step) Giovanni Carboni (Bardiani), Matteo Jorgenson (Movistar), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Alejandro Osorio (Caja Rural) en Alessandro Fancellu (EOLO Kometa) zaten er toch een aantal gevreesde hardrijders mee.

Een heel grote voorsprong kregen zijn dan ook niet van het peloton, waar Jumbo-Visma de touwtjes in handen had. De ploeg van leider Vingegaard gunde de zeven renners vooraan nooit meer dan drie minuten.

Om toch kans te maken op de ritzege, begon de vroege vlucht op vijftig kilometer van de meet al met versnellen. Voor Jorgenson, Fancellu en Carboni ging het in de kopgroep daarna te snel, want zij moesten lossen. De voorsprong bleef daarna weer even constant rond de twee minuten.

Slotklim brengt elitegroep bij elkaar

In de finale kwamen zij dan toch tekort. Op de slotklim Rocca delle Caminate kwam een elitegroepje met Vingegaard, Ben Hermans, Nick Schultz, Ethan Hayter, Mauri Vansevenant, Sergio Henao, Shane Archbold, Antonio Tiberi en Juan Ayuso weer vooraan in de koers.

Met nog een kleine afdaling naar finishplaats Forli voor de boeg gingen Vingegaard en Honoré er samen vandoor. Op vier kilometer van de meet hadden zij een voorsprong van twintig seconden te pakken. Genoeg om samen de strijd om de ritzege uit te vechten.

Honoré boekt eerste profzege, Vingegaard grijpt eindzege

De intrinsiek snellere Honoré bleef in een sprint zijn landgenoot voor en boekte zo zijn eerste profzege. Vingegaard was ondanks zijn tweede plaats de andere winnaar van de dag: hij gaat naar huis met de eindzege.