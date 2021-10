Hommeles bij Bingoal Casino-Chevalmeire: “Ik zie dinsdag wel of we genoeg meiden hebben om te starten”

Het rommelt bij vrouwenploeg Bingoal Casino-Chevalmeire. Bij het team staan op dit moment veertien rensters ingeschreven bij de UCI, maar daarvan zijn er nog slechts zes beschikbaar voor de Belgische formatie van Davy Wijnant. Die laatste heeft er in ieder geval geen zin meer in. “Ik stop ermee”, vertelt hij aan BN/De Stem.

Wijnant is de levenspartner van renster Thalita de Jong, die zondag de GP Beerens (1.2) won. Het steekt de Belgische teammanager dat beide hoofdsponsors geen toezeggingen doen over het verhogen van het budget. Volgens hem is dat nodig om de wereldkampioene veldrijden van 2016 – kopvrouwe bij Bingoal Casino-Chevalmeire – beter te ondersteunen in koers.

“In Parijs-Roubaix had ze zaterdag ook zo vooraan mee kunnen doen”, meent Wijnant na De Jongs zege. Daar mocht de ploeg niet starten en het is maar de vraag of dat dinsdag in Binche-Chimay-Binche wel het geval is. Een vrouwenteam moet immers minimaal uit vijf rensters bestaan. “Heel spijtig. Net nu Thalita haar vorm kan verzilveren in de koers”, zegt de Belg.

De Jong zelf ziet het wel

De Jong had in de GP Beerens last van buikpijn en naar eigen zeggen slechte benen. Haar overwinningsschreeuw sprak boekdelen over het tumult waarin de ploeg de laatste tijd verzeild is geraakt. “Ik ga naar Binche en zie wel of we genoeg meiden hebben om te starten. Zo niet, dan ga ik trainen en beschouw ik dit maar als een mooie afsluiting van het seizoen.”