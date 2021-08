Holland Cup telt dit jaar drie wedstrijden

De Holland Cup telt dit jaar voorlopig drie wedstrijden. Een drietal andere koersen dat onderdeel zou uitmaken van het regelmatigheidsklassement werd vanwege de maatregelen tegen het coronavirus geannuleerd.

De eerste wedstrijd van de Holland Cup 2021 is de Ronde van de Achterhoek (29 augusus), daarna staan de Dorpenomloop Rucphen (26 september) en de Ster van Zwolle (16 oktober) op het programma.

Ronde van Achterhoek

Om de Ronde van Achterhoek door de hele streek te presenteren, is besloten dat elke editie een nieuwe start- en finishplaats zal hebben. “Dit jaar vertrekt de koers in Bredevoort en hebben we in Varsseveld een passende finishplaats gevonden. Dat maakt voor de route verder weinig verschil. We hebben de normale obstakels in koers. Dan kun je denken aan ruim twintig kilometer aan onverharde stroken, onder meer bij Vorden en Stokkum. En natuurlijk de passage van ’t Peeske. En de 200 kilometer lange wedstrijd zorgt sowieso voor een zware koers”, aldus voorzitter Gerard van Balveren

Rondom de finish heeft Van Balveren met zijn team de mogelijkheid gecreëerd om – mocht de regering op 13 augustus besluiten strengere maatregelen te nemen – het gebied rondom de finish af te sluiten voor het publiek. “We zijn uitgekomen op een bedrijventerrein midden in Varsseveld. Daar hebben we voldoende ruimte om alle faciliteiten op te bouwen. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid om publiek te weren, wanneer het zou moeten.’’

Afgelast

De Arno Wallaard Memorial, de Midden Poort Omloop en de Ronde van Overijssel maakten aanvankelijk ook deel uit van de Holland Cup, maar deze wedstrijden zijn vanwege het coronavirus afgelast.