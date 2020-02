Hofland en Van den Berg in selectie EF Pro Cycling openingsweekend woensdag 26 februari 2020 om 10:44

Ook EF Pro Cycling heeft haar huiswerk voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne ingeleverd. Belgische klassiekerspecialisten Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire komen beide dagen in actie. Ook de twee Nederlanders, Julius van den Berg en Moreno Hofland, rijden beide wedstrijden in het openingsweekend.

Van den Berg vervangt in de selectie landgenoot Sebastian Langeveld, die mogelijk in Tirreno-Adriatico terugkeert in het peloton. De selectie gaat het parcours donderdag nog eens verkennen. “Wij verkennen de Omloop vanaf de Katteberg, de derde helling van de dag, tot aan de finish.”, zei ploegleider Ken Vanmarcke onlangs tegen Het Nieuwsblad. “Dit wel naargelang de weersomstandigheden. Regent het te fel, dan kunnen wij eventueel het traject nog wat inkorten. Wij moeten ook geen onnodige risico’s gaan pakken enkele dagen voor de wedstrijd.”

Door de afwezigheid van Langeveld is Vanmarcke de enige renner binnen de selectie die weet hoe het voelt om succesvol te zijn in het Belgische openingsweekend. Vanmarcke won de Omloop Het Nieuwsblad in 2012, toen hij na een slopende koers Tom Boonen versloeg in de sprint.

Selectie EF Pro Cycling voor Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne

Sep Vanmarcke

Jens Keukeleire

Tom Scully

Moreno Hofland

Logan Owen

Jonas Rutsch

Julius van den Berg