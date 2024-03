woensdag 20 maart 2024 om 12:16

Hoe gaat het met Maxim Van Gils? “Voel me momenteel niet echt goed”

Maxim Van Gils kwam maandag ten val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Lotto Dstny meldde nadien dat Van Gils niet van start zou gaan in de tweede etappe, maar de jonge Belg besloot toch weer op te stappen. Hoe gaat het nu met de 24-jarige klassiekerrenner?

“Dinsdagochtend voelde mijn hand al weer wat beter aan, dus besloten we toch te starten. Het was alleen wel een zware dag”, vertelde Van Gils voor de start van de derde etappe aan Cycling Pro Net. “Ik voel me momenteel niet echt goed. Mijn nek en rug voelen erg stijf aan en mijn benen werken nu ook niet echt mee.”

“Ik heb ook nog eens slecht geslapen. Ik verkeer momenteel niet in mijn beste humeur en vorm.” En toch zet Van Gils door in de Ronde van Catalonië. “Het is misschien belangrijk om verder te koersen, maar we zullen na vandaag wel zien hoe ik me voel.”

Dag voor de vluchters?

Wat verwacht Van Gils van de etappe naar skigebied Port Ainé? Is het een dag voor de vluchters? “Het zal allemaal afhangen van het koersgedrag van UAE Emirates. Op papier ziet het eruit als een dag voor de vluchters, maar als Pogacar de rit wil winnen… UAE is zeker in staat om de vlucht weer in te rekenen. Ik zal gewoon proberen om de finish te bereiken en hoop mijn goede benen weer te vinden.”