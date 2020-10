Hirschi over manoeuvre Alaphilippe: “Dit kan gebeuren” zondag 4 oktober 2020 om 17:27

Een manoeuvre van Julian Alaphilippe ontnam Marc Hirschi de kans om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. De Zwitser, die uiteindelijk tweede werd, neemt de Fransman niks kwalijk. “Dit kan gebeuren. Ik zat te dicht op zijn wiel en hij maakte een kleine beweging opzij.”

Hirschi wil verder niet al te veel kwijt over Alaphilippe. “Ik heb de beelden ook nog niet gezien”, gaat hij verder in het flashinterview. “Het is moeilijk om er wat over te zeggen, want ik heb nog niks teruggekeken.”

Uiteindelijk kan de renner van Team Sunweb met een goed gevoel naar huis. “Ik ben heel blij met vandaag. Ik had een goede dag en mijn vorm is nog steeds goed. Ik had echt niet verwacht zo goed te presteren in de Ardennenklassiekers. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar, als ik terugkom om te winnen.”

Laatste kilometer: