Hindley: “Of ik Hart had kunnen lossen? Hij was heel sterk vandaag”

Jai Hindley greep vandaag de mooiste overwinning in zijn carrière, maar kwam in het slot van deze Girorit toch in een vreemde situatie terecht. De Australiër mocht niet meerijden met Tao Geoghegan Hart, maar legde hem er wel op in de sprint. Vreugde overheerste bij de Sunweb-man.

“Het was een supermooie etappe met epische klimmen, ik ben echt heel blij dat ik die kan winnen”, aldus Hindley. “Hart moest vol naar de finish rijden om zoveel mogelijk tijd te pakken als hij kon en voor mij was het gemakkelijk. Ik moest gewoon in het wiel zitten wachten, omdat ik wist dat Wilco voor het roze ging. Ik zag een kans voor etappewinst en heb die gegrepen.”

Op de vraag van de interviewer of hij Hart ook had kunnen lossen – wat Hindley niet eens probeerde, reageerde de Australiër een beetje ontwijkend. “Tao was heel sterk vandaag. Hij klimt op een heel hoog niveau. Ik kon hem goed volgen, won de rit en ben vooral daar nu heel blij mee.”