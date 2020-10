Hindley: “Ik ben hier om Kelderman aan de Girozege te helpen”

Er was gisteren veel te doen over de ploegtactiek van Team Sunweb tijdens de koninginnenrit van de Giro d’Italia. Kopman Wilco Kelderman kreeg het moeilijk op de Passo dello Stelvio en moest lossen, maar zijn ploeggenoot Jai Hindley kreeg de opdracht om Tao Geoghegan Hart te volgen richting de finish.

Aan de streep bleek Team Sunweb de grote winnaar. Hindley won de etappe aan het meer van Cancano, terwijl Kelderman met nog drie etappes te gaan de roze trui wist te veroveren. Toch zijn de verschillen nog erg klein in de top van het klassement. Kelderman, Hindley en Hart staan als nummers één, twee en drie binnen de vijftien seconden.

Hindley liet gisteren zien dat hij de beste klimmer is binnen Team Sunweb, maar de jonge Australiër benadrukte na afloop op de persconferentie dat er maar een leider is binnen de Duitse formatie. “Ik ben hier voor Wilco. Hij koerst nu in de roze trui en ik wil dat hij straks op het hoogste schavotje staat. Hij gaat nu aan de leiding en de tijdrit op de slotdag ligt hem goed.”

“Ik weet hoeveel pech hij heeft gehad de voorbije jaren en hoe hard hij heeft gewerkt om weer terug te komen. Het maakt niet uit waar hij volgend jaar koerst, ik zal me volledig geven voor Wilco. Ik respecteer hem als renner en persoon en ik wil dat hij de Giro wint. Ik heb er vertrouwen in dat hij het kan afmaken op de slotdag.”

Of hij vertrouwen heeft in zijn eigen capaciteiten, werd hem nog gevraagd op de persconferentie. “Of ik de Giro kan winnen? Dat zal toch moeilijk worden, aangezien Wilco nu de roze trui heeft en mijn tijdrit ook niet zo goed is. Maar ik herhaal nog maar eens wat ik aan het begin heb gezegd: ik ben hier voor Wilco.”

Kelderman over tactische keuze Team Sunweb: “Ik had het liever anders gezien”

Wilco Kelderman, die na achttien etappes dus in het bezit is van de roze trui, kreeg in de finale richting het meer van Cancano dus geen hulp van ploeggenoot Hindley. “Ik had liever anders gezien, maar uiteindelijk wint hij de etappe en staat hij ook nog kort in het klassement. Als hij had gewacht, had ik misschien nog wat meer ruimte gehad”, zo reageert Kelderman bij de NOS.

Ploegleider Luke Roberts deed ook nog zijn zegje na de koninginnenrit. “Jai had heel goede benen en hij bleef bij Geoghegan Hart. We wisten namelijk niet hoe goed die nog zou zijn op de slotklim. Door die keuze kon Jai ook de etappe winnen. Daarachter heeft Wilco ontzettend gevochten voor zijn plek in het klassement en het roze gepakt. Al met al kunnen we heel blij zijn met hoe we ervoor staan met nog drie dagen te gaan.”

