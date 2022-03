Higuita nieuwe leider in Catalonië: “We wisten dat de vlucht een goede kans maakte”

Sergio Higuita is, met nog één etappe te gaan, de nieuwe leider in de Ronde van Catalonië. De Colombiaan wist in de verregende zesde etappe naar Cambrils de Portugees João Almeida uit de leiderstrui te fietsen, na een bijzonder lange duo-aanval met Richard Carapaz.

Higuita trok al vroeg in de etappe ten strijde en had in Carapaz een goede bondgenoot. De twee Zuid-Amerikanen besloten op de eerste klim van de dag aan de boom te schudden en begonnen vervolgens aan een bijzonder ambitieuze raid van wel 120 kilometer. Higuita en Carapaz werden de hele dag achterna gezeten door een uitgedunde favorietengroep, maar de twee klimmers bleken sterk genoeg om uit de greep te blijven van de eerste achtervolgers.

In de sprint om de ritoverwinning trok Carapaz aan het langste eind, maar Higuita mocht na afloop ook het podium op als de nieuwe leider in de Ronde van Catalonië. “We wisten dat de vlucht een goede kans maakte”, vertelde Higuita na afloop op de site van zijn ploeg BORA-hansgrohe. “Ik begon de beslissende klim in een goede positie en was alert toen Carapaz en zijn ploeggenoot Plapp wat probeerden.”

Explosieve finale

“Langzaam maar zeker werden er meer renners gelost, en uiteindelijk bleven alleen wij twee over. We werkten goed samen. In de achtervolgende groep werd nog alles op alles gezet om ons terug te pakken, maar we konden onderweg nog wat energie sparen om zo de finish te bereiken. In de finishplaats begon ik mijn sprint met nog 100 meter te gaan, maar Carapaz was net dat tikkeltje sterker. Ik ben echter wel zeer blij met mijn prestatie.”

Higuita hoopt vandaag in de traditionele slotetappe in Barcelona zijn leiderstrui te verdedigen, maar de 24-jarige Colombiaan zal dan wel Carapaz in de gaten moeten houden. De Ecuadoraan volgt in het klassement op slechts zestien seconden. Ook Almeida (+52 seconden) en Nairo Quintana (+53 seconden) zijn nog niet helemaal uitgeschakeld voor de eindoverwinning. “Het zal een explosieve finale worden. Het is zaak om straks met alles rekening te houden”, aldus Higuita.