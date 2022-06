Higuita begint als leider aan slottijdrit Zwitserland: “Maar Thomas is een specialist”

Sergio Higuita, de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland, hoopt vanmiddag de eindzege over de streep te trekken in de slottijdrit van ruim 25 kilometer in en rond Vaduz. De Colombiaan beseft echter dat hij voor een hels karwei staat.

Higuita slaagde er zaterdag in de bergetappe met aankomst in Malbun in om Jakob Fuglsang uit de gele leiderstrui te fietsen, met dank aan een machtige versnelling in de laatste kilometers. De verschillen tussen de nummers een, twee en drie in het klassement zijn echter nog altijd speelbaar. Sterker, Geraint Thomas volgt in de stand op slechts twee tellen van Higuita.

De Colombiaan van BORA-hansgrohe won eerder dit jaar al de Ronde van Catalonië en kan vandaag een tweede (prestigieuze) WorldTour-rittenkoers op zijn naam schrijven, maar staat wel voor een flinke opgave. Thomas, zijn naaste belager, is op papier namelijk de betere tijdrijder. “Ik moest zaterdag zoveel mogelijk tijd pakken, aangezien ik geen specialist ben tegen de klok”, laat Higuita weten in een persbericht van zijn Duitse werkgever.

“Het zal moeilijk worden om Thomas af te houden, aangezien hij een specialist is op dit gebied. Ik ga vandaag gewoon alles geven.” Ploegleider Jens Zemke vult aan: “Het is een moeilijk verhaal. Ons doel is om een podiumplaats te behalen en misschien kunnen we nog het ploegenklassement winnen. We hopen met Sergio ook de witte jongerentrui te behouden.”