Hideto Nakane snelt naar eerste profzege in Tour de Langkawi woensdag 12 februari 2020 om 09:07

In de straten van George Town heeft Hideto Nakane de zesde etappe van de Tour de Langkawi gewonnen. De Japanner van Nippo-Delko One Provence was in de finale met Gleb Brussenkiy (Vino Astana Motors) weggereden . Nakane versloeg de Kazach met een banddikte verschil in een sprint-à-deux.

Op het eiland Penang, waar gefinisht werd, werd de gele leiderstrui van Danilo Celano onder vuur genomen, maar hij overleefde de aanvallen. Niet lang achter Nakane kwam de Italiaan in het peloton over de meet. Hij moet nog twee etappes zien te overleven om eindwinnaar te worden.

Brussenkiy deed al vroeg van zich spreken in de 150 kilometer lang etappe die begon in Taiping. Na een snelle aanvangsfase won hij de eerste tussensprint. Niet lang daarna wist een kopgroep van vier met onder andere Pierre Rolland en Jeroen Meijers weg te rijden uit het peloton. Voordat de Sultan Abdul Halim Muadzam Shah-brug werd bereikt waren ze echter alweer gegrepen door het peloton, waarin Celano zich niet helemaal senang voelde.

Meijers virtueel leider, Celano in de verdrukking

Op de 16,9 kilometer lange brug tussen het West-Maleisische schiereiland en Penang reed opnieuw een groepje weg uit het peloton. Wederom waren het Meijers (SIOSS Miogee) en Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) die zich in de vuurlinie lieten zien. Ze kregen gezelschap van Ben Van Dam (Bridgelane) en de nachtmerrie van menig wielercommentator; Thurakit Boonrathanathanakorn (Thailand).

Het kwartet verzamelde een voorsprong van meer dan drie minuten, wat betekende dat Meijers even virtueel leider was in de Tour de Langkawi. Helaas voor de Nederlander gunde het peloton hem de leiderstrui niet. Na de tweede en laatste beklimming op Penang werd de groep weer tot de orde geroepen. Wat volgde was een chaotische finale waarin diverse groepjes wegreden. Klassementsleider Celano werd andermaal in verlegenheid gebracht, want hij was niet mee toen naaste belager Yevgeni Fedorov op de pedalen ging staan op goed tien kilometer van de finish. De Kazach zou uiteindelijk vier seconden van zijn achterstand af weten te knabbelen.

Nakane wint

Het waren uiteindelijk Nakane en Brussenkiy die om de zegebloemen mochten strijden. Zij reden op circa acht kilometer voor de streep weg en hun ontsnapping bleek de goede. De twee maakten er een interessant steekspel van, want in de laatste kilometer haalden de twee allerlei manoeuvres uit om elkaar de kop op te dringen. Nakane won niet alleen deze psychologische oorlogsvoering, hij won ook de etappe. Hij drukte zijn wiel net iets eerder over de streep dan Brussenkiy. Achter de twee won Samuele Battistella (NTT) de sprint van de achtervolgers, niet lang daarna kwam ook het peloton – met daarin Celano – over de meet.