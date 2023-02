Hetty van de Wouw pakt EK-brons op 500 meter tijdrit, goud voor Emma Hinze

Hetty van de Wouw is derde geworden op de 500 meter tijdrit op het EK baanwielrennen. De overwinning in het Zwitserse Grenchen ging naar de Emma Hinze. Het zilver was voor Taky Marie Divine Kouame.

Van de Wouw had zich als vierde gekwalificeerd voor de finale, waarin ook Kyra Lamberink in actie kwam. Laatstgenoemde zou als zesde eindigen. Voor Van de Wouw zat er meer in, bleek naar haar rit. Ze klokte namelijk af 33,554 seconden, wat haar de voorlopig eerste plaats opleverde. Er moesten nog drie rensters komen, waardoor een medaille nog niet zeker was voor de Nederlandse.

Wereldkampioene Taky Marie Divine Kouame ging na Van de Wouw van start en verbeterde haar tijd. Dat lukte Miriam Vece niet: de Italiaanse zou uiteindelijk stranden op de vierde plek. Van de Wouw werd derde, want Emma Hinze sloot de wedstrijd af met de toptijd. Ze kwam binnen na 32,947 en versloeg daarmee zowel Kouame als Van de Wouw.