Leestip: Het succesverhaal van Mathieu van der Poel – het fenomeen verklaard

De Strade Bianche, het WK veldrijden of een topwedstrijd in het mountainbiken. Zet Mathieu van der Poel op een fiets en hij wint. In het zojuist verschenen boek Mathieu van der Poel – Het fenomeen verklaard, gaat publicist en televisieverslaggever Mark de Bruijn op zoek naar een antwoord op de vraag hoe Mathieu van der Poel een fenomeen werd en wat een groot talent tot een echte kampioen maakt.

Een jaar na zijn grote doorbraak is olympisch goud het volgende doel van de in België geboren Nederlander. Er volgt een wielerseizoen waarin alles anders loopt. Een succesroute buiten de gebaande paden, daar heeft Mathieu meer voor nodig dan de genen van vader Adrie en opa Poulidor. Waarom lukt het hem om door te stoten naar de top en anderen niet? Wat doet hij anders? En wie gaat er schuil achter de goedlachse, nonchalante ideale schoonzoon die altijd wind mee lijkt te hebben?

Het 208 pagina’s tellende boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en online, onder meer bij Boekenwereld.com. Binnenkort lees je op WielerFlits een uitgebreide recensie.