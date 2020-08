Herstelde Carapaz met Team Ineos naar Lombardije vrijdag 14 augustus 2020 om 14:34

Team Ineos heeft de herstelde Richard Carapaz opgenomen in de selectie voor de Ronde van Lombardije. De kopman uit Ecuador won vorige week een rit in de Ronde van Polen, maar viel een dag later en moest daardoor opgeven. Ook Tao Geoghegan Hart en Gianni Moscon staan aan de start.

Moscon weet wat het is om op het podium te staan in de najaarsklassieker. De Italiaan werd in 2017 derde achter Vincenzo Nibali en Julian Alaphilippe. Vorig jaar stond Team Ineos met Egan Bernal (derde) ook op het podium in de Ronde van Lombardije, maar de Colombiaanse kopman rijdt deze week het Critérium du Dauphiné.

Eddie Dunbar, Salvatore Puccio, Iván Ramiro Sosa en Ben Swift maken de selectie van Team Ineos compleet.

Selectie Team Ineos voor de Ronde van Lombardije 2020 (15 augustus)

Richard Carapaz

Eddie Dunbar

Tao Geoghegan Hart

Gianni Moscon

Salvatore Puccio

Iván Ramiro Sosa

Ben Swift