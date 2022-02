Herregodts praat honderduit na ritzege: “Ruta del Sol is nu al een succes”

Rune Herregodts kon zijn geluk niet op na afloop van zijn ritzege in de eerste etappe van de Ruta del Sol. De hardrijder van Sport Vlaanderen-Baloise was de beste vluchter van een kopgroep van acht. “Wegrijden was niet mogelijk, dus ik gokte op mijn sprint. Ik weet dat ik na een lastige dag goed kan aankomen”, vertelde hij.

Herregodts was in de finale al de meest actieve renner van de kopgroep van acht, maar ook in het flashinterview was hij in zijn sas. Hij praatte honderduit. “Het was een lastige dag om in de aanval te gaan, want het was een rit van 200 kilometer. Best lange etappe, maar we reden al vroeg weg met acht. Een grote groep, dat was ideaal”, legt hij uit.

“We reden heel hard aan het begin en reden een goede voorsprong bij elkaar. Daarna vertelde ik mijn medevluchters om het rustig aan te doen, om in de laatste honderd kilometer all out te gaan. Ze moesten dan in het peloton veel renners op kop zetten om ons terug te halen”, aldus de ex-baanwielrenner. “De samenwerking in de kopgroep was goed. Iedereen deed zijn werk en niemand sloeg een beurt over. Dan kan je echt ver komen.”

Prestigieuze wedstrijd

Uiteindelijk bleven met Lindsay De Vylder, Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH), Mark Christian (EOLO-Kometa) en Stephen Bassett (Human Powered Health) zes renners over. Zij gingen strijden om de ritzege, want het peloton kwam te laat. “Op de slotklim wilde iedereen wegrijden, maar we waren met drie of vier renners gelijk aan elkaar. Wegrijden was daardoor niet mogelijk”, zegt Herregodts, die uiteindelijk in de sprint won.

“Lindsay De Vylder deed geweldig werk, hij hield alles samen in de finale. Het was geweldig om samen in de kopgroep te zitten, want we konden samen het tempo hoog houden”, vertelt hij. “Deze zege is heel belangrijk voor ons. Het is een race in de ProSeries met een goed startveld. Dit is een prestigieuze wedstrijd voor de ploeg. Eerst wil ik genieten, en alles wat er nu nog bij komt is mooi meegenomen. Ik ga de trui zo lang mogelijk proberen te houden, maar ik denk dat onze ronde nu al een succes is.”