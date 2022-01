Hendrik Redant nieuwe ploegleider Human Powered Health

Hendrik Redant zit dit seizoen achter het stuur van de ploegleiderswagen van Human Powered Health. De 59-jarige Belg zat zonder werkgever, nadat Qhubeka NextHash ophield te bestaan. Daar was Redant de afgelopen drie jaar ploegleider.

Eerder was Redant – die in 1997 noodgedwongen moest stoppen met wielrennen – ploegleider bij TVM, Quick-Step, Silence Lotto, en UnitedHealthcare. Tijdens zijn periode bij die laatste ploeg kwam de Belg meerdere keren in aanraking met Jonas Carney, de manager van Human Powered Health. Dat Amerikaanse team koerste de afgelopen jaren onder de naam van Rally.

“Ik weet hoe hij werkt. Hij is ook erg gepassioneerd en daar houd ik van”, vertelt Redant over Carney. Bij Human Powered Health komt hij terecht op ProTeam-niveau. “Op de een of andere manier vind ik dit niveau veel leuker, want in de WorldTour is het veel meer gestructureerd. Ik wil graag meer uitdagingen, en soms heb je er bij een WorldTeam weinig omdat er zoveel specialisten zijn. Bij een ProTeam is mijn baan veel breder en gevarieerder.”

Bij Human Powered Health komt de ervaren Redant met Arvid de Kleijn en Wessel Krul twee Nederlanders tegen. “Maar zelfs als je al 26 jaar ploegleider bent, blijf je bijleren. Je krijgt steeds meer bagage en dat neem je telkens mee naar een nieuwe situatie. Het belangrijkste is dat je niet in de stress schiet, want er is altijd een oplossing te vinden”, zegt hij.