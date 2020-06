Helft inwoners van Tokio ziet Olympische Spelen in 2021 niet zitten dinsdag 30 juni 2020 om 09:34

Donkere wolken boven Tokio. Iets meer dan de helft van de inwoners, zo geeft een enquête aan, spreekt zich uit tegen de organisatie van de Olympische Spelen volgend jaar in hun stad. Bovendien twijfelt twee derde van de hoofdsponsors op dit moment of ze hun contracten ook volgend jaar nog willen honoreren.

Onlangs lieten Japanse experten al verstaan dat de Spelen in 2021 zonder een vaccin beter niet zouden doorgaan. Artsen vrezen dat dat vaccin tegen volgende zomer onvoldoende beschikbaar zal zijn. In een enquête, afgenomen door twee Japanse nieuwsorganisaties, spreken nu ook de inwoners van de miljoenenstad zich duidelijk uit tégen het event.

Van alle ondervraagden wil amper 15 procent de Spelen in 2021 in zijn oorspronkelijke versie behouden. Maar liefst 51,7 procent van de inwoners van Tokio ziet het evenement echter niet zitten: 27,7 procent pleit voor een complete afgelasting, 24 procent wenst een nieuw uitstel. Eerder liet het IOC al weten dat een tweede uitstel geen optie.

‘Schrappen van de Spelen als prioriteit’

Zondag werden in Tokio 60 nieuwe besmettingen van Covid-19 vastgesteld, het hoogste aantal sinds de versoepeling van de lockdown een maand geleden. Nu ook het volk zich uitspreekt tegen het massa-event, groeien de twijfels. De kwestie beheerst zelfs de politieke agenda van de stad. Dit weekend vinden de gouverneursverkiezingen plaats. Voormalig acteur Tarō Yamamoto beloofde al dat hij het pleiten voor een schrapping van de Spelen bovenaan zijn prioriteitenlijstje staat in het geval hij de verkiezingen wint.

Extra pijnpunt: twee derde van de belangrijkste partners, goed voor 60 procent van het werkingsbudget van 2,9 miljard euro, twijfelt of ze hun contracten ook volgend jaar nog willen honoreren. De uiteindelijke beslissing van het al of niet doorgaan van de Spelen (eventueel in een ‘vereenvoudigde versie’, zoals huidig gouverneur Yuriko Koike suggereerde) valt pas volgend voorjaar.