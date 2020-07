Heistse Pijl: “Ook clubteams gevraagd hun renners te testen” dinsdag 7 juli 2020 om 08:48

De eerstvolgende profkoers in België is de Heistse Pijl op 1 augustus. Organisator Jef Van den Bosch heeft zijn draaiboek al op papier. Opvallend, Van den Bosch heeft, ook al is de Heistse Pijl dit jaar een kermiskoers, alle deelnemende teams gevraagd hun renners vooraf te testen op Covid-19.

De organisator van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl, overigens ook de manager van een aantal profrenners, viel zondag ook op dat de toeschouwers zich niet altijd aan de afstandsregels hielden. “In de Heistse Pijl zullen we op de enige helling op het parcours het publiek tellen”, vertelt Van den Bosch aan Het Nieuwsblad. “We weten exact hoeveel mensen erop mogen, rekening houdend met de afstandsregels. Vol is vol. En op advies van de overheden vermijden we ook de cafés op het parcours, om de problemen niet op te zoeken.”

Van den Bosch gaat nog een stapje verder in de bestrijding van Covid-19. “Aan alle clubteams hebben we gevraagd om hun renners te testen op corona. De profploegen doen dat sowieso al, aan de kleinere teams kunnen we het enkel vragen. Zo kreeg het lokale Heist Cycling Team alleen een wildcard op voorwaarde dat ze hun renners zouden laten testen.”

De Belgische krant polste ook viroloog Marc Van Ranst over het gebruik van mondmaskers. “In de openlucht is de kans op besmetting relatief klein”, zegt hij. “Als er tussen de bubbels een afstand van anderhalve meter wordt bewaard, dan is er geen probleem. Het voorbeeld van de Heistse Pijl – tellen van het publiek – toont hoe het moet. We rekenen op de zelfdiscipline van het publiek. Is die er niet, is het aan de organisatoren om maatregelen te nemen.”