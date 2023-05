Hectische taferelen in waaierrit Vuelta: Van Vleuten mist tot drie keer toe een bidon

Annemiek van Vleuten kwam de waaierrit van La Vuelta Femenina zonder kleerscheuren door, al kende de wereldkampioene onderweg wel de nodige stress. De renster van Movistar verloor nog bijna de aansluiting met de eerste groep, nadat ze tot drie keer toe een bidon miste.

Van Vleuten wilde op weg naar La Roda, de finishplaats van de derde etappe van La Vuelta Femenina, een bidon aanpakken. Dit liep alleen niet erg gesmeerd. De Nederlandse miste tot drie keer toe haar doelwit, maar bij de nummer was het – mede door fel af te remmen – wel raak.

Met een ferme inspanning wist ze vervolgens weer naar de eerste groep te rijden. Van Vleuten kwam uiteindelijk als twaalfde over de finish en verloor geen tijd op haar grootste concurrenten voor de eindzege. In het algemeen klassement staat ze nu tiende, op 34 seconden van leidster Marianne Vos.

“Wow! Het was al lang geleden dat ik nog zo’n rit heb meegemaakt, met zo veel wind en waaiers”, vertelde Van Vleuten na afloop aan Het Nieuwsblad. “Gisteren (dinsdag, red.) was het al super nerveus, maar gebeurde er niks. Nu waren er veel manoeuvres. Ik vond het wel leuk eigenlijk, maar ik denk dat iedereen moe naar bed gaat.”

🚴🇪🇸 | Waaiers in de Vuelta Femenina! De voorste groep is niet zo groot meer en ook Annemiek van Vleuten was bijna gezien. 😱😱

