Healthy Ageing Tour toch niet in UCI ProSeries zaterdag 25 januari 2020

De Healthy Ageing Tour maakt dit seizoen toch geen deel uit van de UCI ProSeries. In overleg met teams en wielerbond UCI is besloten dat de vrouwenkoers opnieuw de .1-status heeft, net als de afgelopen jaren.

In eerste instantie was de Healthy Ageing Tour opgewaardeerd van .1-koers naar de nieuwe UCI ProSeries. Maar daar is de organisatie nu op teruggekomen, meldt zij vandaag. Volgens koersdirecteur Thijs Rondhuis liggen drie redenen ten grondslag aan die beslissing. “Allereerst geeft de status van 2.1 ons de mogelijkheid om de betere Nederlandse clubteams aan het vertrek te krijgen, dat was in de ProSeries niet toegestaan.”

De afgelopen jaren hebben die clubteams de wedstrijd juist altijd omarmd, voegt Rondhuis toe. “Het voelde niet goed om hen in de jubileumeditie aan de kant te laten staan. Een tweede reden is dat de deelnemende UCI-teams eigenlijk geen voorkeur hadden voor een wedstrijd in de ProSeries in vergelijking met de vertrouwde status. Waardoor we bij de top van ons deelnemersveld geen gevolgen hebben van een .1-wedstrijd.”

“Ten slotte kunnen we de continuïteit van de wedstrijd voor een langere termijn garanderen met de vertrouwde status, aangezien dit ons fors in ons budget scheelt”, aldus Rondhuis. Vorig jaar legde de Duitse Lisa Klein beslag op de eindoverwinning. Zij volgde op de erelijst Amy Pieters op.

De Healthy Ageing Tour wordt verreden van 8-12 april.