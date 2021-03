Healthy Ageing Tour rechtstreeks te zien dankzij crowdfunding

Dankzij een crowdfunding is de Healthy Ageing Tour dit jaar weer rechtstreeks te volgen. Omdat de organisatie met moeite de eindjes aan elkaar geknoopt kreeg voor de komende editie, werd een beroep gedaan op het publiek om de vrouwenwedstrijd ook in beeld te brengen.

‘Het is gelukt!’, meldde de organisatie maandagochtend op haar website. Dankzij het grote aantal donaties uit de crowdfunding, een anonieme weldoener en de medewerking van Eurosport GCN, Sport Noord en Podium TV is de ronde van 10 tot en met 12 maart live en in samenvatting zowel online als op televisie te volgen.

“Het organiseren van een corona-proofevenement is al een uitdaging op zich, zeker financieel. Daarom was het noodzakelijk om een beroep te doen op het publiek”, liet de ronde weten. “We zijn dankbaar voor de steun van alle partijen in een jaar, waarin het budgettair niet haalbaar was om de uitzendingen uit eigen middelen te betalen.”

Aansluitend op Tirreno-Adriatico op Eurosport

De Healthy Ageing Tour is dagelijks live te zien via de Eurosport Player en GCN+. Ook wordt elke dag uitgesteld live het laatste uur van de wedstrijd getoond op Eurosport, aansluitend op de live-uitzending van Tirreno-Adriatico. Ook op de sites van Podium TV en Dagblad van het Noorden zijn de livebeelden te zien.