Hartthijs de Vries vijfde in thuiskoers: “Zonde van de finale”

Hartthijs de Vries eindigde vandaag als vijfde in de Visit Friesland Elfsteden Classic. De 25-jarige Fries reed in eigen provincie de hele dag van voren, nadat er al vroeg waaiers waren ontstaan, maar miste de uiteindelijke kopgroep van drie. “Het is zonde van de finale”, zegt De Vries na afloop tegen WielerFlits.

Op vijftien kilometer van de streep ontsnapten de uiteindelijke winnaar Elmar Reinders, Mick van Dijke en Timo de Jong. Laatstgenoemde was een van de zes renners van VolkerWessels die meezat met de kopgroep van vijftien, waarvan het drietal zich wist los te weken. “VolkerWessels was met teveel, dat was gewoon heel vervelend voor ons. Die hebben dan altijd een of twee man mee in zo’n finale en dan valt het daarachter stil”, legt De Vries uit.

“Je kunt niet op alles springen”

“Je kunt wel vaak reageren, maar het houdt een keer op. Je kunt niet op alles springen. Die andere twee jongens van ons vielen op een gegeven moment ook nog weg, waardoor ik alleen kwam te zitten. Toen werd het heel moeilijk”, aldus de renner van Metec – SOLARWATT p/b Mantel, die eerst Van Dijke en vervolgens Reinders en De Jong zag wegrijden.

Op dat moment had De Vries het net een aantal keer geprobeerd, vertelt hij. “Daardoor zat ik een beetje à bloc. In eerste instantie zat ik niet mee en die jongens reden hard, dus ik kon ook niet alleen de oversteek maken. Eerder had ik ook al een grote inspanning gedaan om een gat te overbruggen: daarbij verlies je krachten die je beter kunt bewaren. Maar ik moest op dat moment voor mijn gevoel wel.”

“Had nog wel wat over voor de sprint”

In de finale bleef het gat tussen de eerste twee groepen beperkt. “Ik had nog wel wat over voor de sprint, dus ik hoopte dat het daar vooraan stilviel en we hen terugpakten. Dan had ik misschien nog op het podium gestaan. Maar VolkerWessels reed eerst niet echt, en toen ze dat toch wel deden, waren ze te laat. Dat was zonde. Coen (Vermeltfoort, red.) wilde natuurlijk sprinten, maar hun andere renners reden te lang wat twijfelend.”

Voor De Vries was de Visit Friesland Elfsteden Race de eerste koers van het jaar. “Iemand als Elmar heeft al drie wedstrijden in het buitenland in de poten, dat geeft misschien de doorslag in zo’n finale. Hij kon net een tand groter rijden, hij was echt sterk”, besluit De Vries, die volgende week zondag zijn seizoen vervolgt met de Albert Achterhes Profronde van Drenthe.