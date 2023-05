Hartthijs de Vries keert na lange revalidatie terug in koers

Mooi nieuws: Hartthijs de Vries is volledig hersteld van zijn stevige valpartij van enkele maanden geleden en keert terug in competitie. De Nederlander van Tour de Tietema-Unibet zal zaterdag deelnemen aan de Ronde van Overijssel.

De Vries kwam vier maanden geleden zwaar ten val op trainingsstage in Spanje. Een stevige revalidatie volgde, maar nu is hij helemaal klaar om weer in actie te komen. “Ik kijk er enorm naar uit om weer terug te zijn in koers, samen met m’n ploeggenoten. Ik heb de laatste maanden keihard gewerkt en er alles aan gedaan om zo snel mogelijk terug te komen. Ik kijk gewoon ontzettend uit naar mijn eerste wedstrijd sinds het ongeluk”, aldus De Vries via de kanalen van Tour de Tietema-Unibet.

