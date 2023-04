Hart ziet goede Giro-voorbereiding: “De hele ploeg is beter geworden”

Video

Tao Geoghegan Hart is blij met zijn eindzege in de Tour of the Alps. In aanloop naar de Giro d’Italia is deze prestatie een mooie opsteker, vertelt hij. “Het hele team is deze week beter geworden, dus dat is ook een succes.”

In de slotrit kwam de Brit niet meer in de problemen, gaat hij verder. “Er waren wel wat onzekerheden voor de start met de eerste beklimming, maar uiteindelijk was het een solide dag. Ik ben erg blij met deze zege.”

Wat de Brit nu gaat doen in aanloop naar de Giro? “Ik mag nu eerst even genieten van deze overwinning. Er wacht een lange rit naar München, waarna ik morgen naar huis vlieg om te herstellen. Gezond blijven is nu het doel.”

“Het is belangrijk om fris aan de Giro te beginnen, met een loodzware derde week. Ik geloof dat er dan drie ritten met 5000 hoogtemeters zijn. Er is nog een lange weg te gaan.”