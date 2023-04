Hart dankt Arensman na nieuwe zege: “Wist zich vandaag te herstellen”

Video

Tao Geoghegan Hart is momenteel de man die de lakens uitdeelt in de Tour of the Alps. De renner van INEOS Grenadiers boekte dinsdag zijn tweede opeenvolgende ritzege in de rittenkoers. De Brit nam na afloop uitgebreid de tijd om zijn ploegmaats, waaronder Thymen Arensman, te bedanken.

Hart wist in een sprint af te rekenen met twee renners van Bahrain Victorious: Jack Haig en Santiago Buitrago. In het flashinterview was de winnaar van de Giro d’Italia 2020 uiteraard erg blij, en sprak hij vol lof over zijn ploeggenoten. “Ik moet Pavel Sivakov bedanken. Hij maakte het heel makkelijk door zo hard te rijden, en reed bovendien ook bijzonder slim. Zonder hem was het lastiger geweest om de groep bij elkaar te houden, dus hij deed geweldig werk.”

Hart had ook nog mooie woorden voor Thymen Arensman. “Thymen zag er ook weer goed uit nadat hij zich maandag minder voelde. Hij wist zich vandaag te herstellen. Daarmee liet hij zien hoeveel kracht en talent hij heeft.”

Volgende test

Morgen volgt een nieuwe test voor Hart: de finishstreep is dan namelijk getrokken op een slotklim van vijftien kilometer aan ruim 7%. “Woensdag beginnen we opnieuw, maar krijgen we wel een langere beklimming voorgeschoteld. Dat vergt een totaal andere inspanning, maar ik kijk ernaar uit. We zullen zien hoe het gaat.”