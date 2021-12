Harrie Lavreysen na winst in Champions League: “Echt blij met de overwinning”

Harrie Lavreysen verzekerde zich op de laatste avond van de UCI Track Champions League van de eindzege in het sprintklassement. De wereld- en olympisch kampioen was vanzelfsprekend zeer te spreken over zijn nieuwe succes.

“Het was echt, echt goed. Ik ben echt blij met de overwinning”, liet Lavreysen na afloop van de finale avond in het Lee Valley VeloPark in Londen weten. Nadat hij zich in de heats van de sprint had geplaatst voor de volgende ronde, was hij al verzekerd van de eindzege. Toch rondde hij de wedstrijd in stijl af door in de finale Stefan Bötticher te verslaan. De Duitser ontpopte zich tijdens de Champions League tot de belangrijkste uitdager van de Nederlander.

“Na de eerste ronde wist ik dat ik zeker was van de eindoverwinning en dat maakte het heel speciaal”, vertelde Lavreysen verder. “Ik denk dat ik nu al twee jaar ongeslagen ben in de sprint, dus ik wilde die streak echt behouden. Ik ben echt blij met het resultaat. Natuurlijk is het niet zo dat je verwacht te winnen als je wereldkampioen bent, maar ik wil winnen en ik denk dat ik me slecht voel als ik niet win.”

Naast een trofee verdiende de 24-jarige baansprinter 25.000 euro met de eindoverwinning.