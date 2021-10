Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsen zich voor halve finale WK sprint

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich allebei gekwalificeerd voor de halve finales van het sprinttoernooi op het WK baanwielrennen in Roubaix. Hoogland had wel drie heats nodig om zich te ontdoen van de boomlange Rus Mikhail Iakovlev. De (halve) finales staan voor morgen op de agenda.

Hoogland had een lastige klant aan Iakovlev in de kwartfinale, die volgens het best of three-format werd afgewerkt. De 21-jarige Rus won de eerste heat na een fotofinish, waardoor de Nederlander de andere twee heats moest winnen om door te stoten naar de halve finale. In de tweede rit wist hij de stand inderdaad gelijk te trekken, waardoor een derde rit de beslissing moest brengen. Het was Hoogland die daarin op kop begon. Iakovlev probeerde te verrassen, maar kreeg daar geen kans voor. Hoogland hield stand, waarna Iakovlev al voor de finish het hoofd boog.

Lavreysen kostte het minder moeite om zich te plaatsen voor de halve eindstrijd. Hij was in twee heats de Fransman Rayan Helal de baas en mag morgen proberen tegen een andere Fransman, Sébastien Vigier, een finaleplaats veilig te stellen. Hoogland komt morgen in actie tegen de Duitser Stefan Bötticher.