Harper toont zich voor Jumbo-Visma in Ruta del Sol: “Ik had het nog beter kunnen doen”

Chris Harper was een van de verrassingen in de eerste etappe van de Ruta del Sol. De Australische aanwinst van Jumbo-Visma viel achter het leidende duo Jakob Fuglsang en Mikel Landa meerdere keren aan, maar kwam niet weg. Uiteindelijk eindigde Harper op de zevende plaats.

“Ik voelde me erg goed”, zo laat Harper weten op de website van Jumbo-Visma. “Voornamelijk op de beklimmingen. Ik heb meerdere keren geprobeerd om aan te vallen, maar het lukte me niet om weg te komen. Uiteindelijk moest ik lossen vlak voor de top, waarna het me niet meer lukte om aan te sluiten in de afdaling. Dat is jammer, want ik denk dat ik het nog beter had kunnen doen.”

“Het geeft me vertrouwen. Ik had persoonlijk meer verwacht van de Tour de la Provence vorige week en dan is het goed om te zien dat alles nu de goede richting op gaat. De komende dagen worden zwaar, maar ik hoop om mijn positie te behouden”, eindigt Harper.

Arthur van Dongen

“Chris heeft zichzelf goed gemanifesteerd op de laatste beklimming”, gaat ploegleider van dienst Arthur van Dongen verder. “Maar hij werd vlak voor de top verrast, waardoor hij niet meekon met de eerste achtervolgende groep.”

“Het was een eerlijke etappe waarin iedereen op de juiste plaats is geëindigd. Dit resultaat belooft veel voor de resterende etappes”, aldus Van Dongen.