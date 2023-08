Harm Vanhoucke vindt nieuwe ploeg na plotseling vertrek bij dsm-firmenich

Update

Harm Vanhoucke verlaat Team dsm-firmenich per direct. De 26-jarige Belg had nog een contract tot eind 2024, maar de twee partijen hebben de verbintenis in onderling overleg verbroken.

“We begrijpen dat Harm een afmaker wil zijn die voor zijn eigen resultaten gaat”, zegt Rudi Kemna, de hoofdcoach bij Team dsm-firmenich, in een persbericht. “Terwijl we niet langer geloven dat dit de juiste rol voor Harm is binnen het team, begrijpen we zijn positie en willen we hem niet tegenhouden om de kans te grijpen die hij heeft. We hebben dus besloten dat we hem toestaan om zijn carrière elders voort te zetten.”

“Het is goed dat we hier zulke open gesprekken over hebben kunnen hebben en tot een overeenkomst hebben kunnen komen over de volgende stappen. We wensen hem oprecht het beste met wat nog komt”, klinkt het.

Lotto Dstny kondigt transfer Vanhoucke aan

Harm Vanhoucke keert terug bij Lotto Dstny. Op sociale media heeft het Belgische ProTeam de komst van de Belg bevestigd. Vanhoucke tekent een contract tot en met 2024.

“Ik heb heel goede herinneringen aan mijn periode bij deze ploeg en ik ben blij dat ik mag terugkeren naar deze warme familie”, aldus Vanhoucke in een persbericht. “Ik maak hier een nieuwe start en wil opnieuw de renner worden van voorheen.”

“De voorbije maanden sprak ik met heel wat renners van de ploeg. De ploeg heeft stappen gezet en er zijn veel positieve veranderingen, zoals de samenwerking met trainers en meer aandacht voor de voeding. Ik wil mezelf tonen in kleinere rittenkoersen van een week, zoals de Sibiu Tour of de Deutschland Tour en mijn steentje bijdragen in het Ardense werk.”

Vanhoucke reed eerder al tussen 2018 en 2022 bij Lotto Dstny. (Update 14.25 uur)