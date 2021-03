Harm Vanhoucke: “Hier vijfde worden geeft fantastisch gevoel”

Harm Vanhoucke vestigt zijn naam steeds meer. In de eerste bergrit van de Ronde van Catalonië werd de klimmer van Lotto Soudal vijfde, in een groepje met Geraint Thomas, Sepp Kuss en Hugh Carthy. “Om hier vijfde te eindigen tussen dergelijke grote namen geeft me uiteraard een fantastisch gevoel”, zegt Vanhoucke.

“Het is fijn om mijn vormpeil van Parijs-Nice tijdens de eerste aankomst bergop in Catalonië bevestigd te zien. Ik voel me zelfs nog iets beter dan vorige week”, aldus de 23-jarige coureur. “Toen Kuss, Yates en Valverde wegreden, was het moeilijk om hen te volgen, maar na de tegenaanval van Chaves stokte het tempo en zag ik mijn kans om zelf een aanval te plaatsen.”

“Ik moest echt diep gaan in de laatste drie kilometer om mijn voorsprong te behouden. Dat lag wellicht aan de hoogte waarop we ons bevonden. Stikkapot bereikte ik de meet, maar uiteindelijk heeft het wel een vijfde plaats opgeleverd”, vertelt een blije Vanhoucke, die opgeklommen is naar de twaalfde plek in het algemeen klassement op 1.30 minuut van leider Adam Yates.

“Het zou mooi zijn om een top-10-plaats in het algemeen klassement te behalen. Het team ondersteunt me alleszins in die ambitie en wie weet valt er de komende dagen misschien nog een tweede ritoverwinning uit de bus”, geeft hij aan. Lotto Soudal won op de openingsdag ook al de etappe met Andreas Kron.