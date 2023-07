‘Hardrijder Alexis Gougeard dicht bij terugkeer in profpeloton’

Alexis Gougeard koerst dit seizoen voor een Franse amateurploeg, maar de 30-jarige hardrijder zal volgend jaar weer uitkomen als beroepswielrenner. De Fransman staat volgens onder meer La Voix du Nord op het punt om een contract te tekenen bij Cofidis.

Gougeard heeft er al een lange profcarrière opzitten, maar moest na het verdwijnen van B&B Hotels-KTM noodgedwongen zijn carrière vervolgen bij de amateurs. De renner tekende bij het clubteam van VC Rouen 76. Gougeard is geboren in Rouen en keerde dus terug naar zijn roots in 2023.

In dienst van zijn ’thuisformatie’ boekte hij dit jaar al vijf overwinningen. Verder werd hij onder meer tweede in de Franse 2.2-koers Ronde de l’Oise (achter de Nederlander Frank van den Broek) en zesde in de Tour d’Eure-et-Loir. Gougeard wist zich met deze prestaties in de kijker te rijden bij Cofidis. De Franse formatie van Cédric Vasseur wil hem weer een nieuwe kans geven op het allerhoogste niveau.

Meerdere profzeges

Gougeaed boekte in zijn ‘eerste profcarrière’ de nodige mooie overwinningen. Zo won hij al twee keer de Classic Loire Atlantique, twee keer de Boucles de l’Aulne, de Tour de l’Eurométropole, het Circuit Cycliste Sarthe en La Poly Normande. In 2015 boekte hij zijn (voorlopig) grootste overwinning, met de negentiende rit van de Vuelta a España.