Hansgrohe volgt voorbeeld BORA en blijft tot en met 2027 verbonden aan ploeg

Hansgrohe, een producent van sanitaire producten, blijft BORA-hansgrohe sponsoren tot en met het einde van 2027. Eerder besloot de andere belangrijke sponsor van de Duitse formatie, BORA, al zijn contract met drie jaar te verlengen.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Hans Jürgen Kalmbach is namens Hansgrohe in zijn nopjes met de nieuwe deal. “Wauw, we werken nu inmiddels al zes jaar samen. Het is een mooie gelegenheid om terug te blikken op een zeer succesvolle samenwerking en enkele sportieve hoogtepunten, zoals het winnen van de Giro d’Italia van vorig jaar”, laat hij weten in een perscommuniqué. “Maar het is nog belangrijker om vooruit te kijken. Door nu te verlengen, willen we in een vroeg stadium nogmaals ons vertrouwen uitspreken.”

“De beslissing van Hansgrohe om in onze ploeg te investeren, was toen een strategische keuze. Om zo nog meer media-aandacht te genereren. We zijn nu zes jaar verder en we kunnen wel zeggen dat dit is gelukt, dat we ons steentje hebben bijgedragen. Onze samenwerking is echter ook gebaseerd op een wederzijds vertrouwen en een vriendschappelijke relatie”, legt Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe, uit.

Lees ook: BORA blijft tot en met 2027 verbonden aan BORA-hansgrohe

Tourwinst

“En we zijn nog niet klaar: we hebben samen nog veel te doen. We zijn ons gaan richten op het rijden van klassementen in grote rondes. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet helemaal. Het grote doel is om in de komende jaren de Tour de France te winnen. Met Hansgrohe aan onze zijde, beschikken we over de financiële stabiliteit om dit te bewerkstelligen. Ik ben CEO Kalmbach en het hele bedrijf daar zeer dankbaar voor.”