Fietstoerisme

De organisatie van de Hago Limburgs Mooiste heeft besloten om de bekende fietstoertocht dit jaar opnieuw niet door te laten gaan vanwege de coronapandemie. De 29e editie van het wielerfestijn in Zuid-Limburg zou aanvankelijk op zaterdag 3 juli plaatsvinden, maar die datum wordt van de kalender geschrapt.

“Met pijn in het hart hebben we de knoop doorgehakt. De eventuele versoepelingen gaan echt te traag. Ook de nog steeds niet dalende coronabesmettingen maken het volgens de organisatie onmogelijk om op verantwoorde wijze het wielerfestijn op korte termijn te organiseren”, laat de organisatie weten aan L1. Het fietsevenement is verplaatst naar 2022. Wanneer precies, is nog niet bekend.