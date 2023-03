Poll: Hadden Van Aert en Laporte moeten sprinten om de overwinning in Gent-Wevelgem?

Een meesterzet van Wout van Aert of een ‘cadeau’ waar hij later nog spijt van krijgt? De kopman van Jumbo-Visma was op de Kemmelberg overduidelijk de sterkste maar gunde de overwinning in Gent-Wevelgem aan zijn ploegmaat Christophe Laporte.

Hadden Van Aert en Laporte moeten sprinten om de overwinning? Wat vind jij?