Haalt Wout van Aert Parijs-Roubaix?

Het is dé vraag die de wielerfan dezer dagen bezighoudt. Haalt Wout van Aert Parijs-Roubaix? Fiftyfifty, zei Michel Wuyts vorige week. Waarop viroloog Marc Van Ranst prompt reageerde met een niet mis te verstane tweet. “De kans op Roubaix hoort niet fiftyfifty te zijn, maar nul.”

Wout van Aert staat op de voorlopige startlijst van de Amstel Gold Race van aanstaande zondag. Maar daar zal de vorige week door corona besmette Belgische kampioen zo goed als zeker niet van de partij zijn. En als het van Marc Van Ranst, de bekende Belgische viroloog afhangt, moet Van Aert ook Parijs-Roubaix uit zijn hoofd zetten.

“Na een corona-infectie mag het lichaam – en dus het hart – niet te snel overbelast worden”, tweette Van Ranst. “Wout van Aert zal Parijs-Roubaix winnen, maar niet dit jaar. Ook profsporters kunnen best volledig uitzieken en dan rustig opbouwen.”

Bij Jumbo-Visma wordt voorlopig voorzichtig gereageerd, wegens te vroeg. “De eerste stap in het proces is wachten tot Wout niet meer ziek is”, zegt ploegleider Arthur Van Dongen aan Het Laatste Nieuws. “Hoeveel dagen dat duurt, kunnen we niet zeggen. Als hij zich weer fit voelt, gaan we een aantal medische checks doen. Als die goed zijn, komt de laatste stap: dan moeten we zien of het prestatiegewijs zinvol is om hem te laten koersen.”

Minimaal zeven, liefst tien dagen aan de kant

Sportarts Tom Tueglinkx, deel uitmakend van de medische staf van de Belgische Wielerbond en voorzitter van de Vereniging van sport- en keuringsartsen, predikt alvast voorzichtigheid. “We weten nog lang niet alles over de gevolgen van een Covid-infectie”, zegt hij aan HLN. “Onze richtlijn is dat je na een besmetting minimaal zeven, liefst tien dagen aan de kant blijft. Dat is de algemene regel, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de ploegarts. Een voordeeltje is dat Wout slechts milde symptomen had.”

De grootste schrik is het risico op ontsteking van de hartspier. “Neem tijd om uit te zieken, screen wat de eerste trainingsprikkels doen, bouw langzaam op en hervat dan pas de competitie”, zegt Tueglinkx. “Hoelang dat duurt? Je moet elk geval individueel bekijken. Dylan Teuns bijvoorbeeld, hervatte na een week, maar voelde een vreemde reactie op de longen, waarop hij besloot de fiets vier dagen langer aan de kant te laten. Verstandig.”

Tueglinkx voegt nog toe dat hij toejuicht dat Van Aert open over zijn situatie heeft gecommuniceerd. “Zo wordt het thema meer bespreekbaar. En zijn beslissing om te passen voor de Ronde is moedig. Andere renners hebben andere keuzes gemaakt. Wij hebben een vragenlijst die door meer dan 25.000 sporters is ingevuld en daaruit blijkt dat 45 procent van de besmette atleten weerkerende of aanhoudende klachten heeft. Dat is gigantisch.”

