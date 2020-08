Guy Niv wordt de eerste Israëliër ooit in de Tour de France woensdag 19 augustus 2020 om 15:49

Guy Niv schrijft geschiedenis als hij over tien dagen van start gaat in de Tour de France. De renner van Israel Start-Up Nation is dan namelijk de eerste Israëliër ooit in de Franse wedstrijd. Vandaag werd zijn selectie bekendgemaakt door de ploeg.

Niv voelt zich vereerd en bevoorrecht dat hij zijn vaderland en zijn ploeg mag vertegenwoordigen in de Tour. “In de grootste wielerkoers en een van ’s werelds grootste sportevenementen. En om de eerste Israëliër te zijn die dat doet? Het klinkt misschien als een cliché, maar het is een droom die uitkomt. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Het is geweldig. Het is iets wat ik altijd al wilde en nu staan we op het punt om geschiedenis te schrijven. Ik kan niet wachten!”

Volgens teammanager Kjell Carlstrom heeft de klimmer zijn selectie te danken aan enerzijds de vele hoogtemeters in de Tour en anderzijds aan zijn vooruitgang. “Als klimmer is hij geschikt om deze grote uitdaging aan te gaan. Maar hij heeft ons ook laten zien dat hij ook op andere vlakken vooruitgaat, zowel mentaal als fysiek. Hij is al een betere renner en robuuster dan hij was toen hij vorig jaar de Giro uitreed, dus hij krijgt de kostbare plek in de selectie omdat hij die verdient.”