Guimard: “Tadej Pogacar boven Hinault en Merckx”

“Of Tadej Pogačar van hetzelfde kaliber als Bernard Hinault en Eddy Merckx is? Gezien wat hij al heeft gepresteerd zou ik zelfs zeggen dat hij boven ze staat.” Dat schrijft voormalig ploegleider en oud-bondscoach van Frankrijk Cyrille Guimard in een column voor Cyclism’Actu.

De inmiddels 74-jarige Guimard, die meerdere etappes won in de Tour en als ploegleider Bernard Hinault en Laurent Fignon naar eindzeges begeleidde, twijfelt niet om Pogačar met de grootste renners uit de geschiedenis te vergelijken. “Een van de dingen die me bij Pogačar opvielen, is dat het lijkt alsof hij altijd op zijn fiets aan het rijden is, wat de omstandigheden ook zijn. Nooit zie je hem worstelen.”

“Zelfs als het volle bak gaat, lijkt het alsof het geen moeite kost. Het gaat allemaal zo vloeiend en makkelijk. Het is eigenlijk leuk om te zien. We hadden Hinault, Merckx… Is hij van hetzelfde kaliber als deze legendes? Gezien wat hij al heeft gepresteerd zou ik zelfs zeggen dat hij boven ze staat. Hij is pas 22 jaar oud en won al de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik en hij was op zijn twintigste al derde in de Vuelta a España, waar hij drie etappes won”, aldus de Fransman.

‘Afwachten of Evenepoel op zijn beste niveau terugkomt’

Volgens hem is het echter nog te vroeg om te zeggen dat Pogačar de beste renner ter wereld is. “Daarvoor moeten we wachten op de terugkeer van Remco Evenepoel na zijn val in de Ronde van Lombardije vorig jaar. We moeten niet vergeten dat Evenepoel daarvoor ongeslagen was. Hij had alle wedstrijden gewonnen waar hij aan deelnam. Dus laten we afwachten of Evenepoel op zijn beste niveau terugkomt. En als hij op zijn beste niveau terugkomt, wie kan hem dan verslaan?”

“Hij heeft de kwaliteiten in het klimmen en het tijdrijden…”, gaat Guimard verder. “Maar hij heeft moeite met afdalen en ik denk dat zijn val in de Ronde van Lombardije daar niet bij helpt. Maar als hij leert afdalen en dat niet langer zijn zwakte is, wordt het moeilijk om hem te kloppen. Dus Tadej Pogačar of Remco Evenepoel? We moeten nog even afwachten. En laten we ook Egan Bernal niet afschrijven.”

‘Pidcock kan praktisch alles’

Guimard heeft ook de snelle opkomst van Tom Pidcock in de gaten. Volgens de oud-ploegleider kan de Brit meerdere grote ronden winnen. “Waarom niet? Laten we niet vergeten dat hij pas 21 is en hij al een flinke trackrecord heeft opgebouwd. Hij won Parijs-Roubaix bij de junioren en bij de beloften, wat al het talent van deze renner laat zien, maar hij won ook de Giro d’Italia voor de U23 door iedereen te lossen.”

“Ook is hij een jongen die vlak achter Van Aert en Van der Poel komt in het veldrijden. Hij kan praktisch alles, nu gaat hij zelfs voor de lol mountainbiken. Het probleem vandaag de dag is dat de concurrentie in de grote ronden uit Bernal, Pogačar en Evenepoel bestaat, die ook allemaal nog erg jong zijn. Er zijn verschillende jongens uit dezelfde generatie die de komende tien jaar allemaal de Tour kunnen winnen.”