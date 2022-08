Guillaume Martin moet strijden voor eindwinst Tour de l’Ain: “Ik moest rekenen”

Guillaume Martin heeft de Tour de l’Ain op zijn naam geschreven. De Franse coureur van Cofidis sloeg in de tweede etappe een dubbelslag, waarna hij in de slotetappe de eindzege veilig kon stellen. Martin moest daarvoor echter alle zeilen bijzetten. “We verwachtten dat de vluchters het niet zouden halen, maar uiteindelijk hield Pedrero gewoon stand.”

De derde etappe van de Tour de l’Ain was ontzettend lastig met zeer veel hoogtemeters. Bovendien was het met 131 kilometer een korte etappe, waardoor er op voorhand een aanvallende koers werd voorspeld. “We wilden de vluchters niet te veel marge laten. We hebben het heel goed gedaan, zonder in paniek te raken. Iedereen in het team was echt sterk”, vertelde hij aan DirectVélo.

“We verwachtten dat de vluchters het niet zouden halen, maar uiteindelijk hield Pedrero gewoon stand. We moesten echt versnellen op het einde om terug te komen en de trui te behouden. Hij was echt indrukwekkend. Het zorgde ervoor dat ik moest rekenen op het einde.”

Over de punten

Met de eindoverwinning in de Tour de l’Ain scoort Martin ook een aantal punten voor Cofidis in de strijd voor de WorldTour-tickets. “Ach, de veelbesproken punten die ons dagelijks leven beïnvloeden en dat tot het einde van het seizoen zullen doen, helaas..”, kwam de filosoof in Martin naar boven. “We hebben een kleine marge, maar we kunnen nog punten pakken. In de Tour de France waren we actief, maar we hebben niet veel punten gescoord.”