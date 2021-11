Guillaume Martin brengt zijn tweede boek uit

Guillaume Martin (28) heeft deze week zijn tweede boek gepresenteerd. Het boek heet La société du peloton, letterlijk vertaald De gemeenschap van het peloton. Daarin vergelijkt de Cofidis-klimmer het wel en wee in het peloton met andere groepen in de samenleving.

“Vanuit een wereld die ik goed ken, het wielerpeloton, probeer ik na te denken over wat er in elke samenleving speelt. Hoe kan je deelnemen aan een collectieve groep, zonder je persoonlijke ambities op te geven? En hoe kan je samen leven zonder jezelf op te offeren? Het zijn vragen die elke wielrenner zullen aanspreken en die volgens mij erg actueel zijn”, vertelt Martin.

Het boek van Martin, die afgestudeerd is als filosoof, is woensdag in het Frans verschenen. “Ik hoop dat het boek in de toekomst ook vertaald kan worden in het Engels en andere talen”, laat de Fransman (dit jaar achtste in de Tour de France en negende in de Vuelta a España) weten op social media.

De kopman van Cofidis is naast wielrenner en filosoof dus ook een begenadigd schrijver. Eerder bracht hij ook al het boek Socrates op de fiets uit.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Guillaume Martin (@guillaumemartinpro)