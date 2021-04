Groupama-FDJ met Küng en terugkerende Stewart in Romandië

Groupama-FDJ heeft de ploeg voor de Ronde van Romandië klaar. Met Stefan Küng, die onlangs de Ronde van Valencia wist te winnen, wil het team scoren in de ritten tegen het uurwerk, terwijl Jake Stewart de troef voor de sprint is. De Brit keert terug in koers na een handblessure. Matteo Badilatti en Sébastien Reichenbach zijn de renners voor de bergetappes.

“Ik ben erg blij dat ik voor het eerst in Zwitserland in mijn nationale kampioenstrui ga rijden”, laat Küng via de ploeg weten. “Ik heb erg goede herinneringen aan de Ronde van Romandië. Bij al mijn deelnames won ik telkens een etappe, dus volgens de logica zou ik dat dit jaar weer moeten doen! Ik ben in goede vorm en erg gemotiveerd voor de twee tijdritten.”

“Ook wil ik kansen creëren in de heuveletappes. We hebben vier Zwitsers in de ploeg, dus we willen ons allemaal laten zien. Onze renners kunnen met de besten mee omhoog. Het is een erg mooie koers, erg goed georganiseerd. Ik kijk ernaar uit. Ik ben nog de laatste details van mijn voorbereiding aan het finetunen om straks top te zijn”, aldus de Zwitser.

Sébastien Reichenbach wil in Romandië zijn Giro-vorm aanscherpen. “Ik heb een bijzondere band met deze wedstrijd, omdat sommige etappes over mijn trainingsroutes gaan. Ik ben me op de Giro d’Italia aan het voorbereiden, waardoor ik alvast aan mijn ritme en intensiteit voor de maand mei kan werken. We hebben een geweldige ploeg en hebben meerdere troeven om te spelen.”

Groupama-FDJ voor de Ronde van Romandië 2021

Matteo Badilatti

Stefan Küng

Matthieu Ladagnous

Fabian Lienhard

Sébastien Reichenbach

Romain Seigle

Jake Stewart